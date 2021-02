Sanremo: i gemelli cattolichini Dellai guariti dal Covid, tornano in gara

Attualità

Cattolica

| 16:47 - 23 Febbraio 2021

I gemelli Dellai con il sindaco Gennari in un incontro di fine dicembre 2020.

Dellai, in gara a Sanremo Giovani 2021 con il brano Io Sono Luca, sono risultati negativi al tampone molecolare. I gemelli cattolichini erano risultati positivi al Covid 19 una ventina di giorni fa, ma nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, si sono sottoposti al tampone molecolare e sono risultati negativi. Stamattina hanno pubblicato un video sul loro profilo Instagram per dare la notizia. "Ce la siamo vista veramente brutta - hanno dichiarato i Dellai - abbiamo temuto che il nostro sogno non potesse realizzarsi: nelle scorse settimane siamo risultati positivi al covid e abbiamo fatto due settimane di completo isolamento in casa. Alla fine è andato tutto bene e quindi si parte. Sanremo Arriviamo!".