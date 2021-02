Rimini: completato smontaggio delle luci artistiche di piazza Cavour

Attualità

Rimini

16:08 - 23 Febbraio 2021

Le 'farfalle' degli allestimenti natalizi a Rimini.



Completate le operazioni di smontaggio delle luci artistiche in piazza Cavour. Dopo le operazioni di disallestimento delle illuminazioni artistiche del centro storico, terminate già alla fine del mese di gennaio, e che hanno interessato il tappeto di luci con sottostanti scritte luminose d’autore lungo il corso d’Augusto e le luci dedicate a Federico Fellini in via Verdi e in via d’Azeglio appena riqualificate nell’ambito del progetto connessioni urbane, sono terminate oggi, con lo smontaggio in piazza Cavour delle quattro farfalle luminose alte 7 metri e del cielo di luci e di farfalle, tutte le operazioni di disallestimento delle luci artistiche, nell’ambito del cartellone ‘Luxmas’.



Resterà a illuminare la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio fino alla prossima estate, l’omaggio al design contemporaneo “208”, l’installazione luminosa curata dal progettista Gio Tirotto insieme a Maria Cristina Didero. La leggera danza luminosa delle 208 boe dal messaggio universale che richiama il tema della speranza e della visione di un mondo finalmente unito come i 208 paesi che ne fanno parte, resterà accesa fino al termine dell’estate per incrociare le iniziative che saranno dedicate ai festeggiamenti dei duemila anni del Ponte di Tiberio, monumento e simbolo della città, i cui lavori di costruzione, iniziati nel 14 d.C. sotto Ottaviano Augusto, terminarono nel 21 sotto Tiberio.