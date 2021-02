FOTO Assunzioni per il comune di Rimini: il concorso ai tempi del Covid

Attualità

Rimini

| 16:15 - 23 Febbraio 2021

Candidati all'opera al Palacongressi.



Sono iniziate oggi (martedì 23 febbraio) le prime due sessioni delle prove scritte per il concorso pubblico - indetto dal Comune di Rimini per la copertura di 38 posti a tempo indeterminato di istruttore categoria “C” - che hanno visto impegnati gli iscritti dalla lettera “A” alla lettera “D” e - nel pomeriggio - i candidati con il cognome dalla “E” alla “NA”.



Le prove sono state eseguite in stretta ottemperanza agli obblighi stabiliti dal protocollo nazionale che prevede una complessa organizzazione di misure di prevenzione a garanzia della sicurezza. Tra queste la presentazione di un referto che attesti la negatività del candidato al virus sulla base di un test antigienico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/faringeo rilasciato da una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.



Erano 104 in tutto i candidati che si sono presentati alle prove di questa mattina, al posto dei previsti 150, suddivisi in 5 aule differenti da massimo 30 persone. Nel pomeriggio hanno sostenuto l’esame 107 candidati, rispetto agli attesi 150. All’ingresso della sede delle prove d’esame - Palacongressi di Rimini - è stato attivato un punto di Pre Triage per facilitare e garantire tutte le procedure di sicurezza. Ricordiamo che domani è prevista l’ultima sessione delle prove per i candidati dalla “NE” alla lettera “Z”.