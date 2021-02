Coronavirus Rimini: 97 nuovi casi, due decessi tra cui un 70enne

Attualità

Rimini

| 16:08 - 23 Febbraio 2021

Bollettino Covid 23 febbraio 2021.



In Provincia di Rimini sono 97 i nuovi contagi da Sars-CoV-2, 48 sintomatici e 49 asintomatici, mentre i decessi comunicati sono due: un 70enne e una 80enne. In regione i nuovi casi sono in calo: 1.588 su un totale di 35.010 tamponi (tasso di positività del 4,5%), mentre i decessi sono 25. Mentre a Rimini rimane stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, in regione cresce. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.339 in più e raggiungono quota 202.311.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.725 (+224 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.486 (+193), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 196 (+2 rispetto a ieri), 2.043 quelli negli altri reparti Covid (+29), rispettivamente lo 0,5% e il 5,5% del totale. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 11 a Parma (+1),17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 44 a Modena (+invariato), 55 a Bologna (-1),15 a Imola (+2), 19 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (+1), 2 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 14 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA :19.695 a Piacenza (+93 rispetto a ieri, di cui 61 sintomatici),17.165 a Parma (+38, di cui 30 sintomatici), 32.034 a Reggio Emilia (+118, di cui 70 sintomatici), 43.605 a Modena (+327, di cui 219 sintomatici), 50.822 a Bologna (+580, di cui 359 sintomatici), 8.719 casi a Imola (+78, di cui 48 sintomatici), 14.456 a Ferrara (+51, di cui 24 sintomatici), 18.675 a Ravenna (+79, di cui 40 sintomatici), 9.458 a Forlì (+45, di cui 33 sintomatici), 11.271 a Cesena (+82, di cui 58 sintomatici) e 23.529 a Rimini (+97, di cui 48 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 15 casi, positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (martedì 23 febbraio) sono state somministrate complessivamente 339.381 dosi; sul totale, 130.954 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.