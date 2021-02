Protocollo interventi sulla Marecchiese: ok delibere, a breve la firma

Attualità

Rimini

| 14:41 - 23 Febbraio 2021

Ci sono tutte le delibere dei consigli comunali dell'Alta e Bassa Valmarecchia, nonché Rimini, con l'approvazione del protocollo per gli interventi sulla mobilità in Valmarecchia, il preludio alla firma dello stesso, che avverrà venerdì prossimo (26 febbraio). L'incontro sarà convocato dal presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, che sulle proprie pagine social commenta: "Non vale fare i doppio giochisti, gli attacchi personali sono sintomo di mancanza di argomenti seri".



Il protocollo prevede in primis interventi sulla strada Marecchiese (progetti entro l'inizio del 2022 e lavori entro tre anni), interventi sulla strada Provinciale 14 e nuovo ponte Marecchia (progetti entro inizio 2023 e lavori entro tre anni), il collegamento tra la Marecchiese e la E-45 (tempistiche da definire). Inoltre è previsto il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, delle ciclabili (tempistiche fissate in due anni) e il recupero dei tracciati ferroviari dismessi (interventi entro tre anni).