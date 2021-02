San Marino, aumentano i contagi ma anche i tamponi. Un deceduto e 53 guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:27 - 23 Febbraio 2021

Bollettino Covid San Marino 23 febbraio 2021.



Nella Repubblica di San Marino si registrano 44 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, a fronte però di un numero significativo di tamponi, 450. Il decesso di un 87enne sammarinese porta a 31 il numero delle vittime della seconda ondata pandemica, dal 1 luglio 2020 a oggi (martedì 23 febbraio 2021). Crescono anche i ricoveri in ospedale: +1 nel reparto Covid (11, 3,7% del totale) e +1 in terapia intensiva (10, 3,4% del totale). In isolamento domiciliare si trovano 288 persone positive, il 93,9% del totale. Le nuove guarigioni comunicate sono 53.