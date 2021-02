DIRETTA TESTUALE Calcio D: Forlì - Rimini 0-1 Finale

Sport

Forlì

| 15:36 - 24 Febbraio 2021

Diretta testuale Forlì - Rimini.



RISULTATO: 0-1 (finale)



FORLI (4-4-2):- De Gori - Zamagni (59' Sedioli), Giacobbi, Sabato, Gkertsos - Ballardini, Buonocunto, Piva (59' Battaglia), Gigliotti - Gasperoni (55' Pozzebon), Ferrari (73' Ndedi).

In panchina: Stella, Croci, Corigliano, Marzocchi, Carlucci.

All.Angelini.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani (77' Arlotti), Pupeschi, Canalicchio (88' Manfroni) - Nigretti, Lugnan (66' Ceccarelli), Pari, Simoncelli (74' Ronchi), Viti - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Adorni, Santarini, Mengucci, Nanni, Montebelli.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Cevenini di Siena.

RETI: 31' Vuthaj

AMMONITI: Sabato, Valeriani, Battaglia, Pupeschi.

ESPULSI: Graziani (vice all. Forlì)

NOTE: recupero 2' pt, 6' st.



Inizio gara ore 14.30



Rimini in completo blu con inserti bianchi, maglia a strisce verticali biancorosse, con calzoncini e calzettoni rossi, per il Forlì



PARTITI!



6' Il primo tiro della partita è una conclusione di Buonocunto dalla lunga distanza che finisce alle stelle.



12' Ancora un tentativo da fuori del Forlì con Ferrari, mira sballata.



13' Invitante lancio di Simoncelli, Sabato in anticipo su Vuthaj commette fallo di mano. Ammonizione e punizione nella "mattonella" di Ambrosini, ma il tiro è senza esito.



18' Retropassaggio pericoloso di Sabato, di testa, con Ambrosini pronto a impossessarsi della sfera. Ma De Gori fa suo il pallone.



24' SCOTTI! Il portiere vola sulla sua destra per intercettare e respingere un destro insidioso da fuori area di Buonocunto. Il Forlì sta aumentando la pressione.



31' GOOOOOOL RIMINI! SUPER VUTHAJ! Splendida azione dell'attaccante biancorosso, che sulla destra vince un contrasto di forza, liberandosi per la progressione vincente. Vuthaj si accentra dribblando un difensore e di sinistro calcia infilando l'angolino lontano, infilando la sfera alla destra dell'incolpevole De Gori.



34' Velleitario tentativo di testa di Ferrari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla alta.



RISULTATI DAGLI ALTRI CAMPI: l'Aglianese pareggia 0-0 sul campo della Bagnolese, 0-0 anche per la Marignanese Cattolica in casa con il Serravezze, Prato - Corticella 0-1, Real Forte Querceta - Ghivizzano 0-1, Lentigione - Correggese 1-0.



38' Spunto di Gigliotti sulla sinistra, Ferrari da pochi passi non trova il tap-in vincente. Brivido per la difesa del Rimini, che si salva.



40' Pupeschi di testa anticipa Ferrari, pronto alla deviazione di testa. Sul corner successivo difesa in apprensione, ma il Forlì non approfitta.



42' Grande spunto di Pari che soffia palla a Buonocunto e parte in progressione, palla ad Ambrosini sulla sinistra, ma l'azione sfuma per un fuorigioco dell'attaccante.



43' Lancio lungo di Zamagni per Gasperoni, che in area cade a contatto con Pupeschi. L'arbitro lascia proseguire: la decisione sembra corretta.



45'+2' Il primo tempo si chiude con una punizione da posizione favorevole per il Forlì, ma il sinistro di Gasperoni finisce alle stelle.



FINE PRIMO TEMPO Una perla di Vuthaj regala al Rimini un preziosissimo vantaggio. I biancorossi soffrono l'assenza dei due centrocampisti titolari, Gomis e Ricciardi, palesando difficoltà nella fase di impostazione, e anche in difesa c'è stato qualche patema di troppo. Forlì apparso ordinato, ma troppo scolastico, con il solo Buonocunto a cercare qualche giocata decisiva.



RIPARTITI!



46' RIMINI PERICOLOSO! Cross di Simoncelli dall'out di sinistra, Vuthaj tutto solo, al limite dell'area piccola, gira di sinistro. Palla alta sopra la traversa.



48' Ancora Vuthaj, incontenibile! Ripartenza del Rimini, l'attaccante entra in area defilato sulla sinistra, resistendo alla marcatura di Sabato, diagonale rasoterra di sinistro che De Gori è bravo a deviare in calcio d'angolo, proteggendo il primo palo.

49' RIMINI SPRECA! Sul corner si accende una mischia dopo un rimpallo, Pupeschi gira di destro da posizione favorevole, palla alta sopra la traversa.



ALTRI RISULTATI: pareggio Prato con il Corticella (1-1). In questo momento Rimini a -4 dal quinto posto occupato dal Prato e a -8 dal quarto posto occupato dalla Pro Livorno, ma le due formazioni toscane hanno due partite in più.



60' Grande azione di Simoncelli! Rimini trova praterie per il contropiede, Simoncelli salta due avversari e al limite allarga a sinistra per Ambrosini, destro rasoterra che De Gori blocca in due tempi. L'arbitro interrompe poi l'azione per fallo di Vuthaj sul portiere.



63' Simoncelli avanza per vie centrali, chiede il triangolo a Nigretti sulla destra, poi va al tiro in area da posizione centrale, murato da un difensore. Altra occasione importante per il Rimini.



74' Nel Rimini Simoncelli (autore di un'ottima prova) lascia il posto a Ronchi, Valeriani avanza a centrocampo. Il Forlì sostituisce Ferrari, autore di una prestazione sottotono.



84' Ancora il RImini vicino al gol! Ripartenza avviata da Arlotti, palla a Viti che crossa in area, Nigretti tutto solo di testa mette alto.



ALTRI RISULTATI: Prato ha ribaltato il risultato con il Corticella (3-1), vince la capolista Aglianese 1-0 sul campo della Bagnolese, Risultato finale al Calbi: pari 1-1 tra Marignanese Cattolica e Serravezza.

93' Importante punizione guadagnata da Vuthaj sull'out di destra.



96' Dopo un minuto aggiuntivo di recupero, fischio finale dell'arbitro.



FINALE Rimini meritatamente vittorioso al Morgagni contro un Forlì spuntato (un solo tiro nella porta di Scotti). I biancorossi di Mastronicola, dopo la prodezza di Vuthaj, hanno potuto giocare di ripartenza, sfiorando a più riprese il raddoppio. Il Rimini, con due partite in meno, è a -6 dal quinto posto (ultima piazza playoff).



ALTRI RISULTATI



Bagnolese - Aglianese 0-1

Lentigione - Correggese 1-0

Marignanese Cattolica - Seravezza 1-1

Prato - Corticella 3-1

Real Forte Querceta - Ghivizzano 0-1

Sasso - Marconi - Progresso 1-0



Mezzolara - Sammaurese rinviata per Covid, Pro Livorno - Fiorenzuola in corso (0-0).



CLASSIFICA (prime posizioni): Aglianese 43 punti (18 partite giocate), Fiorenzuola 35 punti (17 partite giocate*), Lentigione 35 punti (18 partite giocate), Pro Livorno 33 punti (18 partite giocate*), Prato 32 punti (19 partite giocate), Correggese 29 punti (17 partite giocate), Rimini 26 punti (17 partite giocate), Progresso 25 (18 partite giocate).



*La 18esima partita è in corso, Pro Livorno - Fiorenzuola.