Calcio RSM: La Fiorita, arrivano il portiere Andreani e il centrocampista Sapori

Sport

Repubblica San Marino

| 13:15 - 23 Febbraio 2021

Da sinistra Andreani e Sapori.



Due nuovi acquisti in casa gialloblù. Il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha perfezionato negli ultimi giorni il trasferimento del portiere Federico Andreani dal K-Sport Montecchio e del centrocampista Thomas Sapori dalla Marignanese Cattolica.



Andreani, classe ’94, ha militato in passato sul Titano nelle giovanili della FSGC. Un curriculum di tutto rispetto il suo, che lo ha visto vestire le maglie di Santarcangelo, Sammaurese, Marignanese e Giovane Cattolica, solo per citarne alcune, in Seconda Divisione, Eccellenza e Promozione.



Sapori, classe 2001, vanta esperienze in Serie D ed Eccellenza tra le fila di Santarcangelo e Marignanese. “Con l’arrivo di Andreani e Sapori e con il ritorno di Marcello Mularoni – spiega il direttore sportivo Gian Luca Bollini – abbiamo aggiunto altra qualità alla nostra rosa. Anche da un punto di vista numerico questi arrivi ci permettono di approcciarci con una maggiore tranquillità alla ripartenza del campionato. Siamo sicuri che potranno darci una mano per il raggiungimento dei nostri obiettivi, che restano sempre essere protagonisti in entrambe le competizioni”.