Stoccaggio vaccini, la Croce Rossa di Cattolica-Morciano riceve un ultracongelatore

Attualità

Cattolica

| 12:33 - 23 Febbraio 2021



Il comitato della Croce rossa di Cattolica-Morciano ha ricevuto in dono ultracongelatore da laboratorio che garantisce una temperatura di -80°C, ideale per lo stoccaggio di prodotti e vaccini a basse temperatura. Si tratta di una donazione che ha visto protagonisti Mirko Maffei e Davide Bertozzi del laboratorio di analisi "Mare.A " di Cattolica. Tra i volontari che hanno contribuito alla consegna anche Stefano Bianchi di "Cattolica per la Tanzania", che ha provveduto per la logistica. Supporto alla rete di contatti è arrivato dall'Assessore Comunale ai Servizi Sociali, Daniele Cerri, che ha preso a cuore l'iniziativa. La Presidente del comitato Cri Gabriella Zangheri, nel ringraziare per la donazione ha spiegato che sono in attesa della certificazione dell'Ausl e che è hanno richiesto di poter attivare un punto vaccinazioni.