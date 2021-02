Focus imprese, tra Rimini e Forlì-Cesena una su tre è artigiana

Attualità

Rimini

| 12:26 - 23 Febbraio 2021



Nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini un’impresa su tre è artigiana. I dati elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di commercio della Romagna confermano la rilevanza, la diffusione e la centralità dell’artigianato.



Nel corso del 2020 il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo ma analogo a quello registrato nel 2019. Le imprese attive evidenziano un trend in diminuzione; in flessione le attività artigiane nel settore dei Servizi alla persona, nel Manifatturiero nei Trasporti e nel comparto Alloggio e ristorazione; stabilità nelle Costruzioni. Crescono le società di capitale.



Nel corso del 2020, in provincia di Rimini, si sono iscritte 613 imprese artigiane e se ne sono cancellate 654 (al netto di quelle d’ufficio): il saldo è negativo per 41 unità (nel 2019 fu negativo per 102 imprese). Il tasso di crescita annuale delle imprese registrate è pari al -0,43%, migliore del dato regionale (-0,90%) e in linea con il dato Italia (-0,37%).



Al 31/12/2020, in provincia di Rimini si contano 9.492 imprese artigiane attive, pari al 27,8% del totale (31,2% in Emilia-Romagna e 24,9% in Italia); esse sono diminuite dello 0,5% rispetto al medesimo periodo del 2019 (-0,9% Emilia-Romagna, -0,3% Italia).



Con riferimento ai settori di attività economica, le imprese artigiane delle Costruzioni rappresentano il 40,6% del totale e sono in aumento dello 0,5%, il 19,4% operano in quello Manifatturiero (-1,7% la dinamica), il 12,9% nelle “Altre attività di servizi” (-0,8%), che comprende iniziative imprenditoriali prevalentemente rivolte alla persona (acconciatori, lavanderie, centri benessere) e si caratterizza per l’elevata intensità artigiana (l’82,3% delle imprese del settore è artigiana). In flessione (-3,4%) le imprese artigiane nel settore “Trasporto e magazzinaggio” (pari al 7,2% del totale) e le attività artigiane collegate al turismo (Alloggio e ristorazione: incidenza 5,9%, -2,9% la dinamica tendenziale).



Con riferimento alle aggregazioni territoriali della provincia di Rimini, la maggioranza delle imprese artigiane si ritrova nei Comuni marittimi (dove il Capoluogo è prevalente con il 38,4% del totale delle imprese artigiane, in crescita dello 0,5%), mentre la loro intensità (numero imprese artigiane sul totale delle imprese attive) è superiore alla media nelle vallate (Valconca, Valmarecchia e area del Basso Conca), che costituiscono il 36,7% del totale dell’artigianato provinciale; in tale area 3 imprese su 10 sono artigiane e in diminuzione dell’1,3% rispetto al 3112/2019. In generale, nelle aree collinari e montane della provincia (dove si concentra il 22,9% delle imprese artigiane) l’intensità dell’artigianato è superiore alla media provinciale (35,4% contro 27,8%) e la dinamica imprenditoriale sugli ultimi 12 mesi (-0,8%) appare lievemente peggiore di quella media provinciale (-0,5%).



Le ditte individuali, che rappresentano la maggioranza delle forme giuridiche artigiane (il 73,3%), sono stabili nei 12 mesi; in flessione le società di persone artigiane (-5,0%) che costituiscono il 18,9% delle imprese artigiane. Le società di capitale sono invece in aumento del 6,5%, con un trend superiore a quello degli altri territori di riferimento (Emilia-Romagna e Italia) e costituiscono il 7,6% delle imprese artigiane provinciali.



Fonte: Infocamere Movimprese-Stock View

Elaborazione: Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini