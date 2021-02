VIDEO Santarcangelo, incidente all'alba tra due auto, una a Gpl: intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:17 - 23 Febbraio 2021



I vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti alle 7.50 di questa mattina con un'autopompaserbatoio e cinque unità per risolvere un incidente stradale tra due autovetture, di cui una alimentata a Gpl, in località San Bartolo nel comune di Santarcangelo di Romagna. L'impatto è avvenuto tra le due parti anteriori delle macchine: ad avere la peggio proprio l'auto alimentata a Gpl, Una Opel Corsa rossa che nell'impatto frontale con il Nissan Qashqai ha anche perso una ruota.



I pompieri hanno provveduto insieme al personale sanitario ad estrarre dall’autovettura il conducente per poter poi assicurare le cure del caso e hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza delle scenario. Sul posto presente anche la polizia locale della Valmarecchia per i rilievi del caso. Qualche disagio al traffico veicolare.