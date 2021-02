Caso mensa a Coriano, il comitato cittadini al fianco dei genitori per chiedere 5 euro a pasto

Attualità

Coriano

| 09:07 - 23 Febbraio 2021

Il comitato cittadini e genitori di Coriano contro il caro mensa.



Il comitato "Cittadini uniti per Coriano" si costituisce attraverso le piattaforme social alla protesta di un gruppo dei genitori contro i costi della mensa scolastica per i loro figli. Il comitato "Genitori uniti per Coriano" nasce a seguito del malessere che serpeggia tra le famiglie dopo aver fissato a 7 euro il costo per pasto per gli Isee superiori ai 10 mila 600 euro. «Chiediamo che vengano riviste le fasce Isee per la determinazione del costo pasto mensa, con relativo ribasso a 5 euro per il tetto massimo di spesa nelle scuole comunali di Coriano. Ci sono alcune famiglie che riportano i loro bambini a casa perché non riescono a pagare la quota. In questo periodo buio, dove la pandemia è stata un acceleratore di diseguaglianze sia economiche sia sociali, crediamo che come comunità abbiamo il dovere di stringerci e fare squadra per non lasciare per davvero nessuno indietro».



Gli attivisti si fanno sentire anche su un tema di salubrità come quello del consumo dell'acqua: «Nessuna guerra ad Hera», precisano, nonostante sia già stata creata una petizione per chiedere il migliorarmento dell'acqua servita tramite l'adozione di apposite tecnologie di filtraggio, già utilizzate dalle famiglie ma anche dai Comuni.