Vaccini anti Covid: partite in Emilia-Romagna le prenotazioni per gli insegnanti

23 Febbraio 2021

Partono oggi, martedì 23 febbraio in Emilia-Romagna, le prenotazioni da parte del personale scolastico (di ogni ordine e grado, docente e non) dellla vaccinazione contro il Covid-19 tramite il proprio medico di medicina generale.

Questo grazie all’accordo con la Regione e all’avvio della consegna delle dosi vaccinali da parte delle aziende sanitarie. I medici hanno iniziato a raccogliere le disponibilità per i primi appuntamenti: le sedute vaccinali saranno organizzate in gruppi distinti di dieci persone, con orari scadenzati, anche per evitare che le dosi vengano sprecate.



L’operazione interessa potenzialmente circa 120 mila persone tra maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori assistiti dal servizio sanitario regionale e che lavorano nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione professionale dell’Emilia-Romagna.