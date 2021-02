Nuovo decreto: stop spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo

Attualità

Emilia Romagna

| 08:20 - 23 Febbraio 2021

Controlli spostamenti.

Prorogata dal Cdm al 27 marzo la misura anti-Covid del divieto di spostamenti tra le regioni. Le visite nelle case private restano limitate a 2 adulti, ma arriva il divieto di andarci se in zona rossa. Pressing degli enti locali per i ristori e le aperture. Oggi in piazza i lavoratori dello spettacolo live e del cinema.



Intanto in Romagna si attendono per marzo oltre 108mila dosi di vaccino. Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna: 63.180 fiale Pfizer, 16.800 Moderna e 28.300 Astrazeneca.



L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. "Occorre che si recuperi al più presto le quantità di dosi decurtate e non consegnate nei due mesi scorsi, accelerando il percorso di immunizzazione dei cittadini. Il quantitativo previsto per il mese di marzo sarebbe un segnale positivo".