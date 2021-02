Calcio D, Rimini: il centrocampista Ricciardi salta il derby: squalificato

Sport

Rimini

| 18:03 - 22 Febbraio 2021

Il centrocampista Luca Ricciardi salta il derby di Forlì.

E’ stato squalificato per un turno il centrocampista Luca Ricciardi che era in diffida. Entra in diffida Giacomo Nigretti. Difficile che al Morgagni per il derby contro il Forlì possa rientrare uno tra Gomis, Sambou e Casolla anche se quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi. Dovrebbe tornare disponibile Simoncelli. Rientra Vuthaj dalla squalifica. Per Mastronicola c'è dunque il problema del centrocampo da assemblare.

Anche nel Forlì ancora assenti Biasiol, Tortori e Bedei. Rientra dall’infortunio il difensore Sabato, ma probabilmente si accomoderà in panchina.