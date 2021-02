Coronvirus Rimini: 167 casi, 4 decessi tra cui un 76enne e calo terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:10 - 22 Febbraio 2021

Il bollettino di lunedì 22 febbraio.



A Rimini la settimana inizia con 167 casi di contagio registrati, 97 sintomatici e 70 asintomatici, con 4 decessi comunicati di due donne di 88 e 89 anni e di due uomini di 76 e 94 anni (età media 86,8 anni). Se a Rimini i ricoveri in terapia intensiva calano (-1, 14 totale), in regione crescono (+10). I nuovi decessi in regione sono 23, i casi 1847 su 12.312 tamponi (tasso di positività del 15%, ma come sempre nelle giornate di domenica vengono fatti tamponi molecolari su soggetti sintomatici per i quali è atteso il risultato positivo). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.325 in più e raggiungono quota 200.972.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.516 (+499 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 34.305 (+410), il 93,95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 194 (+10 rispetto a ieri, 0,53% del totale), 2.017 quelli negli altri reparti Covid (+79, 5,52% del totale).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA :19.602 a Piacenza (+17 rispetto a ieri, di cui 12 sintomatici),17.127 a Parma (+119, di cui 80 sintomatici), 31.916 a Reggio Emilia (+159, di cui 59 sintomatici), 43.278 a Modena (+331, di cui 228 sintomatici), 50.257 a Bologna (+518, di cui 272 sintomatici), 8.641 casi a Imola (+125, di cui 59 sintomatici), 14.405 a Ferrara (+124, di cui 27 sintomatici), 18.596 a Ravenna (+117, di cui 68 sintomatici), 9.413 a Forlì (+58, di cui 40 sintomatici), 11.189 a Cesena (+112, di cui 84 sintomatici) e 23.432 a Rimini (+167, di cui 97 sintomatici).



Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 11 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare