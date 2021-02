Ubriaca alla guida di notte: multata 32enne riminese

Cronaca

Rimini

| 14:22 - 22 Febbraio 2021

Un controllo della Polizia.

Alla guida di notte ubriaca, finisce nei guai una 32enne riminese fermata dalla polizia nella notte nei pressi di Via Bastioni settentrionali. A bordo quattro giovani, la conducente si è mostrata fin da subito in uno stato psicofisico alterato. La 32enne è stata così sottoposta ad alcool test, con esito positivo. Gli amici della giovane donna si sono rifiutati di sottoporsi all’alcol test, per un eventuale affidamento della guida, quindi il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale. Alla donna è stato contestato il reato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente di guida. Inoltre tutti sono stati sanzionati per non aver rispettato il divieto di spostamento tra le ore 22.00 e le ore 05.00 previsto dalla normativa anti covid.