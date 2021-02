Emilia-Romagna arancione, come ci si sposta da e per San Marino?

Attualità

| 13:39 - 22 Febbraio 2021

Dogana a San Marino.



La segreteria di Stato per gli Affari esteri ricorda che a decorrere dal 21 febbraio la regione Emilia-Romagna è diventata zona arancione. Pertanto gli spostamenti da e per San Marino con la Regione Emilia Romagna restano consentiti limitatamente ai Comuni limitrofi (Rimini, Coriano, Verucchio, Montescudo e San Leo) dalle ore 5 alle ore 22. Tutti gli altri spostamenti verso gli altri Comuni della Regione Emilia Romagna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da dichiararsi tramite autocertificazione.



Si ricorda infine che la Regione Marche resta dichiarata in zona gialla, per cui gli spostamenti da e per San Marino con la Regione Marche restano consentiti dalle ore 5 alle ore 22 attraverso i confini della Repubblica di San Marino con detta Regione.