Covid, un solo nuovo positivo nella Repubblica di San Marino

| 13:34 - 22 Febbraio 2021

Ospedale di Stato di San Marino.

Coronavirus a San Marino: un solo nuovo positivo. Nell'aggiornamento di lunedì 22 febbraio sugli ultimi tamponi effettuati, l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 26 tamponi. Zero decessi e zero guariti.



Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 3.494 di cui: 307 positivi (150 femmine e 157 maschi), 72 decessi e 3.115 guarigioni.



Sono 288 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

I tamponi totali eseguiti sono 40.120.



Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 19 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 10 si trovano nel Reparto Covid e 9 in Terapia Intensiva. (a cui si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie).