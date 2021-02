Buoni spesa a Bellaria, ancora una settimana per fare domanda

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:31 - 22 Febbraio 2021

Si ricorda che i cittadini di Bellaria-Igea Marina hanno tempo fino a sabato 28 febbraio, per richiedere i buoni spesa legati al cosiddetto decreto Ristori Ter. A fine mese si chiude infatti la nuova finestra utile per presentare domanda, aperta dall’amministrazione a inizio mese dopo una prima erogazione, a fine 2020, di circa 15 mila dei complessivi 131 mila euro messi a disposizione della città. Consistente la quota ancora a disposizione, tenuto conto anche che l’amministrazione ha allargato le maglie nell’assegnazione delle risorse per ampliare la platea dei potenziali beneficiari.



Anche la nuova tranche di buoni spesa sarà soggetta a controlli a campione effettuati dall’Amministrazione, si invitano i cittadini a presentare, pena esclusione, solo domande compilate integralmente e corredate da tutta la documentazione richiesta; la modulistica è disponibile sul sito istituzionale e reperibile anche presso l’URP secondo gli orari di apertura al pubblico.



I circa ottanta nuclei famigliari beneficiari dei buoni nel mese di dicembre, hanno già ricevuto d’ufficio, senza presentare domanda, un ulteriore ticket dal valore equivalente. I nuovi aventi diritto – frutto delle richieste giunte in questo mese di febbraio – avranno direttamente un buono spesa di importo doppio: ossia da 200 euro e integrato con 100 euro per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare. 600 euro il tetto massimo per ogni famiglia, che si vedrà recapitare i ticket direttamente a domicilio dai volontari della Croce Blu.