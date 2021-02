Nella serra 43 piante e 10 chili di marijuana, arrestato 27enne riccionese arrestato

Cronaca

Riccione

| 12:32 - 22 Febbraio 2021



Nella mattinata di domenica a Riccione i carabinieri della stazione di Saludecio hanno arrestato un 27enne residente nella Perla verde per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Arrivati al giovane a seguito dei recenti arresti e dopo aver raccolto indizi sull'ennesima attività di spaccio in città, hanno chiesto ed ottenuto dalla locale procura della Repubblica un decreto di perquisizione. Al loro arrivo, i militar hanno passato in rassegna ogni centimetro dell’appartamento fino a scovare nel vano seminterrato una serra artigianale, curata di tutto punto, accanto alla quale aveva sistemato anche un posto letto. All’interno della serra i carabinieri hanno recuperato ben 43 piante di marijuana e alcuni barattoli che custodivano le infiorescenze già raccolte e pronte per la cessione. Lo stupefacente sequestrato, dal peso complessivo utile di circa 10 chili, è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo, dichiarato in arresto, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento, prevista per questa mattina presso il tribunale di Rimini.