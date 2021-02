Stop a cultura e spettacolo, manifestazione di protesta in piazza Cavour a Rimini

Eventi

| 12:07 - 22 Febbraio 2021

Una manifestazione di protesta in piazza Cavour (foto generica).



Anche Rimini partecipa alla manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo e della cultura, in programma martedì 23 febbraio dalle 15 in piazza Cavour. Un presidio in contemporanea con altre 20 piazze italiane per denunciare il blocco totale del mondo dello spettacolo e della cultura causato dalla pandemia che sta causando enormi problemi a centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore. La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza, ma l'invito rivolto in particolare a chi è rimasto a casa e che vorrà portare con sé uno "strumento" del proprio lavoro, per contribuire con interventi artistici. Organizzano i professionisti Spettacolo e Cultura emergenza continua, Adl Cobas Emilia Romagna, Professionistə Spettacolo e Cultura Emilia Romagna.