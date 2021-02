Volley femminile, Retina Cattolica esce sconfitta a Corridonia

Sport

Sconfitta per 3 a 1 sul campo della Corplast Corridonia per il Retina Cattolica Volley, protagonista di una bella rimonta dopo il passivo iniziale di 2 set a 0. Gran battaglia nel quarto set, peccato per non aver portato a casa almeno un punto, che la squadra avrebbe comunque meritato.



"Dopo un inizio in salita, da metà match in poi abbiamo preso le misure sulla squadra avversaria - dice il coach Matteo Costanzi - disputando una buona pallavolo. Abbiamo vinto il terzo set, nel quarto c'è stata molta battaglia. Siamo stati bravi sul 24 a 22 ad annullare due match point a Corridonia, e alla fine siamo arrivati sul 25 a 24, abbiamo avuto una palla per chiudere, ma non l'abbiamo fatto e loro l'hanno strappata sul 27 a 25. Andiamo via senza punti, ma con una bella prestazione, era quello che volevo, una reazione dopo la partita contro

Forlì. Buona gara anche dal punto di vista del gioco, avremmo dovuto spingere sin da subito, ma fuori casa non era semplice. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, anche se non sono arrivati i punti".



Corplast Corridonia - Retina Cattolica volley 3-1 (25/19-25/19-19/25-27/25)



Retina Cattolica volley

Gugnali 10, Bacciocchi 6, Ion 1, Mercolini 0, Godenzoni 26, Caniato 7, Franchi 1, Giusti 3, Pasquini 8.

Sanchi n. e. Micheletti, Bigucci libero



Corplast Corridonia

Fiorani 3, Chiusaroli 0, Papparelli 6, Romani 10, Grilli 8, Lucarini 0, Partenio 19, Benedetti 25, Bartolacci 0

Compagnucci n. e. Giorgi, Tassone libero