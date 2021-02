Volley B, RomagnaBanca espugna Foligno (0-3)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 08:58 - 22 Febbraio 2021

Vittoria netta della RomagnaBanca Bellaria nella seconda trasferta stagionale in quel di Foligno. Il risultato finale è un rotondo 3-0 (8 punti in classifica, con 3 gare disputate sulle 5 previste). Al momento, gli 8 punti valgono il primato del girone F2, ma la favorita San Giustino ha disputato la prima partita questo week end (vincendo 3-0) e tutte le altre squadre hanno diverse partite da recuperare.

“Al netto delle pesanti assenze dei nostri avversari causa Covid (l’opposto titolare Musco, lo schiacciatore Benedetti e il primo allenatore Restani), abbiamo disputato una grande partita: dal punto di vista tattico i ragazzi hanno applicato perfettamente i nostri dettami ed infatti la fase break ha funzionato molto bene. Per il resto, Morichelli aveva lo special acceso e si è visto (26 punti in tre set) e Cucchi ha fatto un partitone”, le parole di coach Botteghi.

Confermato in partenza il sestetto con Cucchi-Morichelli palleggiatore-opposto, Ciandrini e Kessler in posto 4, Tosi Brandi e Pivi al centro, Maggioli libero di ricezione e Spiga libero di difesa.

Nel primo set la partenza dei nostri ragazzi è sotto tono (Foligno avanti 8-4), ma con 5 errori bellariesi di cui 3 al servizio. Limitati gli errori e salito di livello la fase break, le due squadre impattano sul 17 pari e poi riusciamo a chiudere 25-22 con un primo tempo di Tosi Brandi.

Nel Secondo set, siamo sempre avanti di un paio di punti, per poi essere ripresi sul 14-14. Qualche scambio dopo, sul servizio di Cucchi, arriva il parziale decisivo che ci porta da 17-15 a chiusura 25-15.

Nel terzo set, ancora partenza forte dei padroni di casa (che hanno spostato Floris in posto 2 è inserito Guerrini in 4). Il massimo vantaggio è sull’11-7 per Foligno, dopo un paio di ace subiti dalla battuta al salto di Floris. È sul turno di Kessler al servizio che si ritorna in parità (17-17), per poi piazzare un altro lungo break fino a 24-17, grazie anche a diversi errori in attacco di Foligno. Chiude le ostilità, come giusto, un attacco vincente di Morichelli.

Bellaria: Cucchi 2, Morichelli 26, Tosi Brandi 8, Pivi 7, Kessler 10, Ciandrini 4, Maggioli LIB1, Spiga LIB2, Tamburini 0, Botteghi ne, Sampaoli ne, Evangelisti ne, Pianezza ne

Italchimici Foligno: Bregliozzi 2, Giustini 2, Merli 7, De Matteis 3, Floris 11, Carbone 8, Schippa Lib, Guerrini 4, Rossi 0, Spignese 0, Pierini ne, Battistelli ne, Uccellani ne - All. Non presente causa covid