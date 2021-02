Covid: stop tra regioni per altri 30 giorni, nuovo decreto e Dpcm

Attualità

22 Febbraio 2021

Stamani in Cdm la proroga di un mese del divieto alla mobilità tra regioni. Sarà confermata le deroga per le visite ai parenti insieme a 2 figli minori. Da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia. "Con le varianti continuare con le restrizioni è indispensabile", secondo Speranza. Gelimini assicura alle regioni decisioni "tempestive ma condivise". Il tasso di positività nazionale al Covid risale al 5,4%. Altri 232 i decessi. Dal 1° marzo in Emilia Romagna si vaccina il personale scolastico. In questi giorni l’Azienda sanitaria, insieme ai rappresentanti dei Medici di medicina generale, sta definendo tutte le modalità concrete per l’avvio di questa ulteriore fase vaccinale. Le dosi arriveranno il 25 febbraio. Il governatore Bonaccini: "Ognuno avrà un approvvigionamento certo così sarà garantito il rispetto dei tempi e il giusto servizio agli assistiti".