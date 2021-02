Cronaca

17:37 - 21 Febbraio 2021

Sono oltre 70 i giovani finiti nel mirino dei Carabinieri di Riccione, al lavoro sulle immagini delle telecamere cittadine. Nel pomeriggio di ieri (sabato 20 febbraio) nella Perla Verde si sono registrati assembramenti, ma anche degli episodi di rissa. La compagnia locale dei Carabinieri, diretta dal capitano Luca Colombari, ha dato il via alle indagini per identificare i responsabili, denunciare i protagonisti delle risse e sanzionare per le violazioni delle normativa anti Covid.