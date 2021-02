Assembramenti di minorenni: uno di loro aggredisce i Carabinieri e danneggia auto a calci

Cronaca

| 17:30 - 21 Febbraio 2021

Auto dei Carabinieri di Riccione.



Sabato pomeriggio intensa attività di controllo per i Carabinieri di Riccione, nell'ultima giornata di zona gialla. Sono state ore piuttosto coincitate, con un 17enne di Misano Adriatico denunciato e ora indagato per violenza, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Intorno alle 18 una pattuglia ha infatti intercettato un gruppo di giovani all'altezza del palacongressi di Riccione. Durante gli accertamenti, il 17enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità, iniziando a oltraggiare e insultare gli operatori, per poi scatenare la sua rabbia scagliando calci sia contro i Carabinieri (due feriti), sia contro la vettura dei Militari, danneggiandola. Nel corso delle attività, sanzioni anche per altre tre persone per non aver rispettato il divieto di assembramento e per il titolare di un bar situato sulla Strada Statale 16 Adriatica, che continuava a servire i clienti nel locale anche dopo le 18.