Riccione: coppia accerchiata e aggredita da un gruppo di giovani

Cronaca

Riccione

| 17:24 - 21 Febbraio 2021

Foto di repertorio.

Momenti di paura ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio) per un giovane modenese e la sua fidanzata. I due, a bordo della loro automobile, in via Catullo, erano fermi in prossimità di un attraversamento pedonale, quando sono stati accerchiati da un gruppo di nordafricani. Uno di questi, avvicinatosi allo sportello, lato guidatore, ha colpito con un pugno il giovane, procurandogli una vistosa ferita all'arcata sopraccigliare sinistra. L'aggressore è stato identificato nel corso della serata, mentre il malcapitato aggredito ha dovuto far ricorso alle cure mediche (10 giorni di prognosi).