Rimini Calcio, verso il derby: il Rimini si è allenato al Neri. Il Forlì cade in casa del Seravezza 3-2

Sport

Rimini

| 17:19 - 21 Febbraio 2021

Ricciardi era in diffida, sarà squalificato per il derby o per la sfida contro il Lentigione.

Allenamento in mattinata per il Rimini allo stadio per il Rimini con lavoro a parte per gli infortunati. Squalifica in arrivo per Ricciardi, in diffida e ammonito (il comunicato arriverà prima di mercoledì o dopo?). Presente anche il presdente Alfredo Rota che ha parlato alla squadra.

Il Forlì, prossimo avversario del Rimini mercoledì al Morgagni, cade in trasferta col Seravezza 3-2 (3-0 dopo il primo tempo). In anticipo successi di Fiorenzuola e Lentigione.

RISULTATI

Aglianese-Marignanese Cattolica 1-0; Fiorenzuola-Prato 4-1; Ghivizzano-Lentigione 0-1; Rimini-Real Forte Querceta 1-2; Correggese-Sasso Marconi 2-0; Corticella-Bagnolese 1-1; Progresso-Mezzolara (rinviata), Sammaurese-Pro Livorno Sorgenti 0-0; Seravezza- Forlì 3-2.

LA CLASSIFICA

*Aglianese 40; *Fiorenzuola 35; Pro Livorno 33; *Lentigione 32; **Correggese, Prato 29; *Progresso, *Bagnolese, **Rimini 23; *****Mezzolara 22; ***Real Forte Querceta 21; ***Forlì 20; Seravezza 16; Marignanese Cattolica 15; ****Sammaurese, Ghivizzano 13; *Sasso Marconi 10; *Corticella 8.

*Gara da recuperare