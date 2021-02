Calcio D, per la Sammaurese pareggio con la Pro Livorno 0-0. Maniglio para un rigore a Granito Il portiere protagonista anche in precedenza su Costanzo. Un buon punto per i romagnoli

Dopo una quarantena che ha spezzato il ritmo e rallentato il tutto, la Sammaurese riprende il suo cammino e lo fa conquistando il pareggio in casa contro il Pro Livorno (0-0). Protagonista il portiere Maniglio che ha salvato il risultato su Costanzo e al 40' neutralizzando un rigore di Granito. I giallorossi gestiscono gli ultimi minuti con attenzione e ottengono un punto di importanza capitale. Il tabellino SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova, Vesi, Chiwisa, Gregorio, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi, Guatieri) A disp: Ramenghi, Cianci, Pasquini, Migani, Zavatta, Jassey, Camara, Sabba, Lisi. All. Protti PRO LIVORNO: Blundo, Solimano, Petri, Falleni, Salemmo, Filippi, Bachini (65' Pecchia), Costanzo (46' Brizzi), Granito, Matteoli, Rossi (46' Casalini) A disp: Vozza, Falleni, Carani, Bartorelli, Turini, Brizzi, Pecchia, Casalini, Mancini. All. Niccolai