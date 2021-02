Coronavirus Rimini: 135 nuovi casi e 4 decessi. Crescono i ricoveri, anche in regione

Attualità

Rimini

| 15:27 - 21 Febbraio 2021

Bollettino Covid (21 febbraio 2021).

A Rimini la settimana si chiude con 135 nuovi casi di contagio, 69 sintomatici e 66 asintomatici. Cresce di un'unità il numero di pazienti in terapia intensiva (15), mentre sono quattro i decessi comunicati: una donna 96 anni e tre uomini rispettivamente di 78, 89 e 92 anni, età media 89 anni. In regione i decessi sono stati 41, i nuovi casi 1.852 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.349 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,1%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 914 in più e raggiungono quota 199.647.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.028 (+897 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.905 (+849), il 94,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 184 (+8 rispetto a ieri, 0,5% del totale dei casi attivi), 1.939 quelli negli altri reparti Covid (+40, 5,4% del totale dei casi attivi). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 9 a Parma (invariato), 16 a Reggio Emilia (+1), 43 a Modena (+4), 54 a Bologna (invariato), 12 a Imola (+2), 14 a Ferrara (invariato), 2 a Ravenna (inviariato), 2 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 15 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA a Piacenza 19.585 (+41 rispetto a ieri, di cui 28 sintomatici), 17.008 a Parma (+135, di cui 86 sintomatici), 31.757 a Reggio Emilia (+258, di cui 132 sintomatici), 42.947 a Modena (+295, di cui 170 sintomatici), 49.750 a Bologna (+508, di cui 297 sintomatici), 8.516 casi a Imola (+107, di cui 57 sintomatici), 14.281 a Ferrara (+74, di cui 21 sintomatici), 18.479 a Ravenna (+148, di cui 107 sintomatici), 9.355 a Forlì (+66, di cui 51 sintomatici), 11.077 a Cesena (+85, di cui 57 sintomatici) e 23.265 a Rimini (+135, di cui 69 sintomatici).



​​​​​​​VACCINAZIONI Alle 14 di oggi (domenica 21 febbraio) sono state somministrate complessivamente 325.022 dosi, cui 2.906 oggi sempre a quell’ora; sul totale, 130.462 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.