Montescudo Monte Colombo: conclusa campagna monitoraggio campi elettromagnetici

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 14:56 - 21 Febbraio 2021

Montescudo Monte Colombo.



Con Protocollo d'intesa del 19 giugno 2013 rinnovato anche nel 2020, il Comune di Montescudo – Montecolombo ha incaricato Arpae sede di Rimini di svolgere una campagna annuale di monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico (CEM) in alcuni siti indicati dallo stesso Comune in prossimità di impianti radiotelevisivi (RTV) e per la telefonia mobile (SRB) presenti sul territorio comunale.



Nel 2020 sono state effettuate rilevazioni in continuo in tre siti già monitorati negli anni precedenti: come sempre, ogni rilevazione è stata condotta per un periodo di circa un mese attraverso l'uso di una centralina di proprietà del Comune e gestita da Arpae.



L'obiettivo principale del progetto è il miglioramento delle conoscenze dei livelli di CEM ad alta frequenza generati dai vari impianti radiotelevisivi (RTV) e/o stazioni radio base (SRB) presenti sul territorio del comune di Montescudo - Montecolombo al fine di rendere conto degli andamenti temporali che tale fenomeno presenta all'interno di periodi di misura comprendenti più giorni.



I valori esprimono: valore minimo nel periodo di misura, valore massimo nel periodo di visura, valore medio del periodo di misura, valore massimo della media giornaliera.



Via Cà Pazzaglia (31 luglio-29 settembre): 0,38 - 0,76 - 0,50 - 0,51.

Via Asilo (1 ottobre-29 novembre): 0,00 - 0,76 - 0,62 - 0,65

Via Monte (2 dicembre-27 dicembre): 3,46 - 4,35 - 3,79 - 3,95