Covid: nell'ultima settimana di zona gialla 59 sanzionati a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:09 - 21 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Nell'ultima settimana di zona gialla, la Polizia di Rimini ha sanzionato 59 persone per mancato rispetto delle norme anti-covid. Una trentina le sanzioni verbalizzate nella giornata di ieri (sabato 20 febbraio), quando tanti riminesi hanno scelto di trascorrere il pomeriggio nel centro storico della città per una passeggiata o un aperitivo nei locali della zona. C'è stato anche un cittadino sanzionato per violazione del coprifuoco, sorpreso a fare una passeggiata notturna. Negli ultimi sei giorni sono state 1515 le persone identificate, più di 100 le autocertificazioni ritirate, una ventina gli esercizi pubblici sottoposti ad accertamenti.