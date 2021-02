Da ubriaco prese a pugni un poliziotto: latitante rintracciato e arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 21 Febbraio 2021

Polizia di Rimini.



Ieri (sabato 20 febbraio) la Polizia di Rimini ha arrestato due latitanti. Il primo è un 43enne libico, pregiudicato per svariati reati contro il patrimonio, notato dai poliziotti nei pressi della stazione ferroviaria, intorno alle 20. L'uomo è risultato destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere in sostituzione del divieto di dimora a cui non ha ottemperato. Il secondo fermato è un 36enne rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo per aver aggredito a pugni un poliziotto, da ubriaco, fatti avvenuti in Romania tra il 14 e il 15 giugno 2020. Entrambi gli stranieri sono stati portati al carcere dei Casetti di Rimini.