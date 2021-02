Volley B, derby amaro: la Titan Services si arrende alla Querzoli Fiorlì 0-3

Sport

Repubblica San Marino

| 13:00 - 21 Febbraio 2021

Per giocare alla pari con una squadra molto dotata dal punto di vista tecnico e fisico come la Querzoli Forlì, sarebbe stata necessaria la migliore Titan Services. Invece, i sammarinesi non hanno giocato ai loro soliti livelli, certamente anche per merito dei mercuriali che durante tutto il match hanno sempre trovato le soluzioni giuste per mettere in grosse difficoltà ricezione, muro e difesa dei padroni di casa. Ne è uscita una partita a senso unico che la squadra più forte ha facilmente portato a casa (0-3)

CRONACA. Senza il capitano Andrea Lazzarini, costretto a un periodo di isolamento causa covid, la Titan Services si schiera con Frascio opposto al palleggiatore Ricci; Benvenuti e Kiva schiacciatori/ricevitori; Elia Lazzarini e Bernardi centrali mentre Rizzi è il libero. All’inizio i sammarinesi soffrono da posto 4 dove spesso si trovano con un solo uomo a muro ma dei buoni attacchi di Benvenuti e Frascio e un paio di ottimi muri di Kiva e Bernardi tengono i padroni di casa a stretto contatto (8/9). Quando il muro del Forlì (squadra che ha sbagliato poco nei momenti topici della partita) trova le misure, gli ospiti si allontanano nel punteggio (10/14 al primo time out per i titani) e chiudono sul 18/25. Partenza bruciante della Titan Services nel secondo set (4/0) che costringe subito coach Kunda a chiamare il suo primo time-out dell’incontro. Forlì non si scompone, recupera e ben presto mette la testa avanti (7/6). Le squadre restano a stretto contatto fino al 12/13 quando un attacco sbagliato e un ace sporco regalano un minibreak alla Querzoli (12/15) che a quel punto spinge sull’acceleratore e chiude 15/25. Nel terzo set Forlì chiude subito i conti (1/6) e la Titan Services non riesce più a restare in partita. Finisce 14/25 e 3 a 0.

Il tabellino

TITAN SERVICES. Benvenuti 9, Elia Lazzarini, Frascio 9, Kiva 6, Bernardi 4, Cicconi, Rizzi (L1), Rondelli, Ricci 1, Pancotti 1, Carigi, Broccoli (L2). Ace 1. Muri punto 4 . All. Stefano Mascetti.

QUERZOLI. Mariella 9, Kunda 13, Pirini Andrea, Olivucci 12 Berti (L), Donati 12, . N.E. Casamenti, Graziani, Taglioli, Bassi, Pirini Marco 6, Porcellini 5. Ace 11 . Muri punto 6 . All. Gabriel Kunda.

Arbitri: Riccardo Grasselli (1° arbitro) e Paola Lops (2°).

PARZIALI: 18/25 15/25 14/25)

CLASSIFICA. Geetit Bologna 12, Querzoli Forlì 12, Titan Services San Marino 6, Kerakoll Sassuolo 3, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 3.

PROSSIMO TURNO (6^ giornata). Sabato 27 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Geetit Bologna.