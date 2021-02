La Questura di Rimini saluta il Dr. Valerio D’Adamo: dirigerà la Digos di Siena

Attualità

Rimini

| 11:13 - 21 Febbraio 2021

Il Dr. Valerio D'Adamo.

Il Dr. Valerio D’Adamo, Dirigente l’Ufficio Personale, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Amministrativo Contabile dall’aprile 2019, data di insediamento a Rimini dopo il corso per Funzionari completato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, lascia la Questura di Rimini per ricoprire il delicato incarico di Dirigente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Siena.



Il Questore, unitamente ai colleghi e tutto il personale della Questura di Rimini, salutano con affetto e riconoscenza una persona che si è contraddistinta per la sua preparazione, disponibilità, correttezza e non poche doti umane. Oltre ad aver effettuato con professionalità numerosi servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico, ha supportato il Questore nell’organizzazione e gestione del trasferimento della Questura di Rimini dalla precedente sede all’attuale in Piazzale Bornaccini.

A lui vanno i ringraziamenti e le congratulazioni per il nuovo incarico che andrà a ricoprire.