Rimini: torna la zona arancione, oggi centro pieno e da domenica chiusi bar e ristoranti

Attualità

Rimini

| 16:53 - 20 Febbraio 2021

Aperitivi in zona vecchia pescheria di Rimini (scatti di sabato 20 febbraio).



Ultimi aperitivi nei bar, prima che, da domani (domenica 21 febbraio), scatti la Zona arancione. Rimini e la regione Emilia Romagna si preparano alle nuove dispozioni, adottate con ordinanza dal ministro della salute Roberto Speranza. Un provvedimento disposto a causa dell'Rt maggiore di 1. Se i negozi potranno restare aperti, fatta eccezione nei centri commerciali durante il weekend, bar e ristoranti saranno invece chiusi. Potranno servire i clienti solo con l'asporto o la consegna a domicilio. Limitazioni anche per gli spostamenti, ci si potrà muovere dal proprio comune solo per ragioni di lavoro, salute e necessità.



Nel frattempo oggi, ultima giornata di zona gialla, passeggiate lungo il corso d'Augusto e incontri al bar, approfittando anche delle temperature primaverili: in prevalenza persone con le mascherine e rispettando il distanziamento, ma non sono mancate quelle che, sorprese a non rispettare le regole, sono state sanzionate.

Proprio sul sistema a colori, il presidente della Regione Stefano Bonaccini aveva parlato ieri mattina ai microfoni di Sky Tg24, rimarcando la sua idea, cioè una riflessione sulle fasce a colori a causa delle varianti, per mettere in piedi una "restrizione omogenea per l'Italia".