Cani in giro senza museruole e guinzaglio, la segnalazione

Attualità

Rimini

| 14:06 - 20 Febbraio 2021

Un cane senza guinzaglio e museruola in via Ghinelli.



Cani in giro senza guinzaglio al collo e senza museruola: è la segnalazione di un nostro lettore che riguarda il vizio di alcune persone che spesso portano a passeggio il proprio cane, in via Ghinelli a Rimini, lasciando l’animale libero di scorrazzare, senza guinzaglio e museruola. Ricordiamo che per legge il proprietario o il detentore di un animale ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili, o anche imprevedibili, reazioni dell’animale stesso. "I padroni - dice il lettore - sono stati richiamato più volte".