Viabilità Valmarecchia: comitato attacca presidente provincia e chiede confronto con i sindaci

| 12:11 - 20 Febbraio 2021

Continua a tener banco la querelle sulla nuova viabilità in Valmarecchia. Ieri (venerdì 19 febbraio) era attesa la firma del protocollo d'intesa tra Provincia, comune di Rimini e i comuni della Valmarecchia per la realizzazione di interventi, da realizzare nei prossimi anni, finalizzati al miglioramento della viabilità e a rendere più efficiente la rete stradale. Le giunte comunali erano chiamate ad approvare il documento da firmare poi in maniera congiunta. Ma il presidente della Provincia Riziero Santi ha disdetto l’incontro a causa della mancanza di alcune delibere comunali.



Da sempre si era alzata critica la voce del comitato "ValmarecchiaFutura" che lo aveva definito "il protocollo del nulla", chiedendo di essere coinvolti nel dibattito in prima persona, inserendo rappresentanti dei cittadini e degli imprenditori.



Riguardo al progetto relativo alla creazione di una nuova strada alternativa alla Marecchiese, voluta dal comitato "ValmarecchiaFutura", il Presidente Santi ha ribadito: “Io mi sono solo prestato per coordinare, però la nuova strada come da progetto del 2019 non si farà”.



Il comitato non ha apprezzato questo atteggiamento, adducendo superficialità e pregiudizi. “E’ un curioso modo di coordinare quello che propone il Presidente della Provincia Riziero Santi – si legge in una nota del comitato - rispondendo all’indomani del secondo rinvio della firma sul cosiddetto ‘protocollo del nulla’ che riguarda la viabilità in Valmarecchia. Le motivazioni riguarderebbero difficoltà organizzative dei Comuni. La firma doveva essere lunedì 15, poi posticipata a venerdì 19 senza sapere se, e quando, i comuni che non hanno firmato la delibera lo avrebbero fatto. Si può fare meglio”.



Il comitato propone di metter da parte le schermaglie e si propone di capire dai sindaci della Valmarecchia quali sono le loro intenzioni: “Vogliamo incontrarli o sentirli entro breve, perché ci pare che di settimana in settimana qualcosa cambi nelle loro posizioni”.



UNA STRADA NUOVA “Il Comitato Valmarecchia Futura parte dal progetto di una strada nuova, chiede si discuta nel merito, intorno ad un tavolo, con tecnici e dati, per capire se è realizzabile per tutto il percorso e quali sono le soluzioni alternative, stabilendo priorità ed obiettivi. Noi proponiamo dialogo e confronto, senza pregiudizi sulle soluzioni. In particolare davanti ad un elaborato curato da un professionista”.



Si propone di creare un confronto continuo con tutte le parti “ci rapporteremo sistematicamente con tutti i cittadini della Provincia, che hanno mille ragioni per veder risolto un problema ultraventennale. Da Casteldelci a Rimini, decine di migliaia di cittadini e centinaia di imprese ogni giorno hanno necessità di percorrere tratti di quei 55 km in sicurezza e in poco tempo.



Non solo: quando si parla di accoglienza ai turisti in una Provincia campione di qualità ambientale e culturale, vorremmo capire chi fra i sindaci attuali, uscenti o candidati, comprende nei ragionamenti una Valmarecchia già pronta a questa offerta. Oppure se si pensa solo a muovere turisti ‘entro le mura’. La Marecchiese è un problema da risolvere nell’interesse di tutta la Provincia”.

Infine un’ultima stoccata al presidente Santi che, si legge nelle nota, “parla di 8 km di tunnel per realizzare la nuova strada ma nel documento, che ci auguriamo legga presto, si ipotizza siano 410 metri”.