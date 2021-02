Basket B femminile, la RenAuto con BSL San Lazzaro, Magika Castel San Pietro e Libertas Forlì

Sport

Rimini

| 11:49 - 20 Febbraio 2021

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noti i gironi del campionato di Serie B Femminile che prenderà ufficialmente il via domenica 7 marzo.

La Ren-Auto Happy Basket è stata inserita nel girone C insieme a BSL San Lazzaro, Magika Castel San Pietro e Libertas Forlì e pertanto disputerà sei gare, tre in casa e tre in trasferta, nella prima fase.

Il calendario definitivo non è stato ancora diramato, né si conoscono al momento i criteri di definizione delle fasi successive ed il conseguente sistema di promozioni/retrocessioni.

Ovviamente sono stati definiti appositi protocolli ed in particolare rendiamo noto che tutto il team - tecnici, atlete ed eventuali dirigenti in panchina - dovrà sottoporsi ad un tampone nelle 48 ore precedenti alla partita, sia essa ufficiale, sia che si tratti di un'amichevole.

Certamente una situazione "particolare", ma intanto la notizia più importante: ci sarà un campionato.