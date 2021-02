Croce Verde Novafeltria festeggia i 40 anni di attività

Attualità

20 Febbraio 2021

Foto d'epoca con le ambulanze della Croce Verde di Novafeltria davanti all'ospedale Sacra Famiglia.



Oggi (sabato 20 febbraio) la Croce Verde di Novafeltria festeggia il traguardo dei 40 anni di attività. Nacque infatti il 20 febbraio del 2021, in risposta alle crescenti esigenze di tutela della salute della popolazione dell'Alta Valmarecchia, diventando nel corso dei decenni una realtà consolidata, in grado di dare lavoro a 50 persone tra soci e dipendenti. La Croce Verde in questi anni ha svolto servizio di emergenza territoriale e si è impegnata nel sociale, sostenendo diverse realtà locali, investendo costantemente in attrezzatura, mezzi e formazione del personale. In una nota, il direttivo della Croce Verde evidenzia: "Festeggiamo questo importante traguardo con l’orgoglio e la consapevolezza di essere diventati negli anni una grande realtà capace però di mantenere gli antichi valori che l’hanno fatta nascere".