DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Real Forte Querceta 0-0

| 14:21 - 20 Febbraio 2021

Diretta testuale Rimini - Real Forte Querceta.

RISULTATO: 0-0



RIMINI (3-4-1-1): Scotti - Manfroni, Ronchi, Pupeschi - Lugnan, Valeriani, Ricciardi, Nigretti - Arlotti - Pecci, Ambrosini.

In panchina: Adorni, Grumo, Ceccarelli, Santarini, Mengucci, Nanni, Canalicchio, Viti, Pari.

All. Mastronicola.

REAL FORTE QUERCETA (4-3 -1-2): Adornato - Bani, Del Dotto, Bonati - Raffini; Lazzarini, Mariani, Doveri; Giani; Di Paola - Pegollo

In panchina: Balestri, Maccabruni, Baracchini, Fortunato, Amico, Bellandi, Seriani, Rossi, Bertoni.

All. Amoroso.



ARBITRO: Guida di Torre Annunziata (Santi di Verona - Roncari di Vicenza)

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: Angoli 2-1

Inizio gara ore 14.30

Nel Rimini debutta il difensore 2002 del settore giovanile Michele Manfroni, tre i 2002 in campo. In porta ritorna Scotti. Si rivede la difesa a tre. Nunerosi gli infortunatI: Gomis, Capicchioni, Sambou, Casolla e Vuthaj squalificato. Nel Real Forte Querceta out il difensore Guidi (infortunato) e il centrocampista Biagini. Il Rimini attacca da sinistra verso destra.

6' Lugnan cade a terra su cross dalla sinistra a contatto con un avversario, il Rimini invoca il rigore.

8' palo Real Forte Querceta con un tiro da 20 metri di Mariani dalla sinistra: colpito il legno alla destra di Scotti, leggermente avanzato. La palla rimbalza sul legno e torna in campo e l'azione sfuma.

16' Pegollo si invola sulla siistra, entra in area e stringe ma viene fermato da Manfroni nel contrasto sull'out. La rimessa è del Rimini.

La partita ristagna a centrocampo, il Rimini non riesce a passare e di fa pericolso siulla palle inattive. Da parte sua, il Real Forte Querceta controlla con ordine cercando le ripartenze.

