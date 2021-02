Basket, ecco i gironi dei campionati di serie C Silver, D e B Femminile

Sport

Rimini

| 16:25 - 19 Febbraio 2021

Ecco i gironi dei campionati di serie C Silver, D e B Femminile. Si ricorda che le quattro formazioni emiliano-romagnole che parteciperanno alla C Gold, sono state inserite nei gironi del Triveneto, con gestione del Comitato Regionale Veneto.

La prossima settimana verranno redatti i calendari, mentre le formule verranno decise nelle prossime settimane seguendo con attenzione l'evoluzione pandemica.

Per i campionati di Promozione e Prima Divisione ogni decisione è rinviata al mese di marzo.



SERIE C SILVER (Data di inizio 14.03)

Girone A

1 Pall. Correggio

2. Atletico Basket

3 Ginnastica Fortitudo

4 F. Francia

5. Pall. Scandiano 2012

Girone B

1. Granarolo Basket

2. Gaetano Scirea

3. ABC Santarcangelo

4. BSL San Lazzaro

5. Baskers Forlimpopoli

SERIE D (Data di inizio 14.03)

Girone A

1 Antal Pallavicini

2. Scuola Pall. Vignola

3. Basket Voltone

4. Vico Basket

5. Scuole Basket Cavriago

Girone B

1. Veni Basket

2. Salus Pall.

3. Benedetto

4. Basket Village

5.CMP Global Basket

Girone C

1. Pall. Budrio 2012

2.Giardini Margherita

3. Pall. CSPT 2010

4. Omega Basket

5. CMO Centro Minibasket Ozzano

Girone D

1. Pol. Stella

2. Selene Basket S.Agata

3. Tigers Bk 2014

4. Villanova Basket Tigers

SERIE B FEMMINILE

Girone A

1. Basket Club Val d’Arda

2. Puianello Basket Team

3. Pall. Scandiano 2012

4. Tigers Parma Basket Academy

Girone B

1. Basket Cavezzo

2. Basket Finale Emilia

3. Progresso Basket Femm.

4. Scuola Basket Samoggia 1999

Girone C

1. Rimini Happy Basket

2. BSL San Lazzaro

3. Magika Pallacanestro

4. Libertas Basket Rosa

Girone D

1. Olimpia Basket Pesaro

2. Thunder Basket Matelica

3. Basket 2000 Senigallia

4. Basket Girls Ancona