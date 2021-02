Covid: parte programma di interventi straordinario per il riminese, dopo zona rossa nel 2020

Attualità

Rimini

| 16:03 - 19 Febbraio 2021

Piazza Cavour di Rimini deserta ai tempi del lockdown, lo scorso marzo.

La Regione insieme con i territori per la ripartenza. L'amministrazione regionale annuncia così il Programma straordinario di investimenti per le aree più colpite dalla prima ondata epidemica in Emilia-Romagna: le province di Rimini e Piacenza e – nel bolognese – il Comune di Medicina.



"Edilizia scolastica; viabilità e verde pubblico; restauro di palazzi pubblici, monumenti, chiese, impianti sportivi: tantissimi i progetti sostenuti", spiega l'amministrazione regionale. Un pacchetto di interventi che sarà illustrato in video conferenza stampa lunedì 22 febbraio alle ore 13.30.



Interverranno: il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi, la presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, il sindaco di Medicina, Matteo Montanari.