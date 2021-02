Fermato dai carabinieri per un controllo, dall'auto spunta la droga: 33enne denunciato

Cronaca

Riccione

| 14:40 - 19 Febbraio 2021

Foto di repertorio.



Guai per un pregiudicato di 33 anni, originario di Cesena e residente a Riccione, che nella notte tra giovedì e venerdì (18-19 febbraio) è stato fermato dai Carabinieri in viale d'Annunzio a Riccione. L'uomo era alla guida della sua automobile e ha subito tradito nervosismo, quando gli operatori hanno iniziato il controllo di routine. Questo ha spinto i Carabinieri a svolgere accertamenti più approfonditi, rinvenendo 45 grammi di hashish. Oltre a essere destinatario della sanzione per aver violato il coprifuoco, disposto dalle regole anti Covid, il 33enne è stato denunciato e dovrà rispondere davanti alla legge del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.