Multa da quasi 8 mila euro, ciclista ubriaco si scontra con un'auto a Rimini

| 13:41 - 19 Febbraio 2021

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rimini, in sella alla sua bicicletta, e al test dell'etilometro era risultato ubriaco. Un 50enne albanese è stato destinatario di un decreto penale di condanna a 7750 euro: mille euro di ammenda a cui si sono sommati 6650 euro, 75 euro al giorno, per i tre mesi di reclusione appunto commutati in pena pecuniaria. L'uomo dovrà valutare con il proprio legale, l'avvocato Alessandro Buzzoni, se fare opposizione e dunque essere sottoposto a un procedimento penale, per l'accusa di guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono al luglio 2020: l'uomo, in sella alla bici, era andato a sbattere contro un'automobile che era ferma in mezzo al traffico del centro di Rimini, all'altezza della stazione ferroviaria. Al test dell'etilometro, disposto dalla pattuglia della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, aveva fatto registrare un tasso alcolemico di 1,90 e 1,80 grammi per litro alle due misurazioni.