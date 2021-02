Covid San Marino: più guariti che nuovi contagiati

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:27 - 19 Febbraio 2021

Il bollettino dell'Istituto della Sicurezza Sociale di San Marino di venerdì 19 febbraio 2021.



A San Marino sono 35 le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, mentre sono 20 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 emersi da 347 tamponi. Crescono i ricoveri in ospedale nel reparto Covid, da 12 a 13, mentre sono sei i pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 279 persone positive, il 93,6% dei casi attivi. Dal 1 luglio 2020 a oggi (venerdì 19 febbraio), la seconda ondata pandemica ha fatto registrare 2725 contagi, 2396 guarigioni e trenta decessi. Da febbraio 2020, invece, 3440 casi, 3070 guarigioni e 72 decessi.