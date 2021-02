Coronavirus Rimini: 149 nuovi casi, due decessi tra cui un 71enne

Attualità

Rimini

| 13:18 - 19 Febbraio 2021

Il bollettino di venerdì 19 febbraio.



A Rimini 149 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, 79 sintomatici e 70 asintomatici, mentre sono stati comunicati due decessi: quelli di un 71enne e di una 86enne. La regione comunica che cinque decessi riportati nei giorni scorsi nel bollettino sono stati inseriti erroneamente. La morte è sopravvenuta per cause non riconducibili al Covid. Se in provincia di Rimini i contagi, in questi primi cinque giorni della settimana, sono sostanzialmente stabili (la media è di 125 contagi al giorno), in regione si conferma invece il trend di crescita: 1821 nuovi casi, su un totale di 30.716 tamponi e tasso di positività del 5,9%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.758 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 197.244, i decessi comunicati sono 46.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 34.937 (+17 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 32.852 (+3), il 94% del totale dei casi attivi.



I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+2 rispetto a ieri), 1.902 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (+1), 8 a Parma (+1), 17 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 39 a Modena (invariato), 54 a Bologna (-2), 11 a Imola (+1), 16 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (+2) e 15 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA: a Piacenza 19.480 (+60 rispetto a ieri, di cui 32 sintomatici), 16.761 a Parma (+70, di cui 44 sintomatici), 31.353 a Reggio Emilia (+172, di cui 96 sintomatici), 42.391 a Modena (+326, di cui 208 sintomatici), 48.743 a Bologna (+532, di cui 388 sintomatici), 8.300 casi a Imola (+109, di cui 62 sintomatici), 14.138 a Ferrara (+104, di cui 31 sintomatici), 18.213 a Ravenna (+154, di cui 80 sintomatici), 9.220 a Forlì (+42, di cui 34 sintomatici), 10.912 a Cesena (+103, di cui 77 sintomatici) e 22.951 a Rimini (+149, di cui 79 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 9 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare. Inoltre, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 decessi dalla provincia di Rimini, in quanto non causati da Covid.



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (venerdì 19 febbraio) sono state somministrate complessivamente 314.125 dosi; sul totale, 129.773 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.