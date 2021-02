E' ufficiale, l'Emilia Romagna torna in zona arancione

Attualità

| 15:44 - 19 Febbraio 2021

L'Emilia Romagna torna in zona arancione. Lo riporta l'Ansa. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che, precisa l'Ansa, entrerà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.



Da domenica 21 febbraio saranno chiusi (salvo asporto e consegna a domicilio) bar e ristoranti. I cittadini potranno muoversi liberamente all'interno del proprio comune, ma non al di fuori di esso, salvo motivi di lavoro, salute, necessità oppure per fare la spesa in comuni limitrofi. Quest'ultima norma vige anche per gli spostamenti verso San Marino, sempre per i comuni della Provincia di Rimini che sono limitrofi ad essa. Saranno aperti parrucchieri ed estetisti.