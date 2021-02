L'ambasciatore italiano Mercuri in visita alla Usl, accolto dalla segretaria Giacomini

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:17 - 19 Febbraio 2021

L'incontro tra Giacomini e Mercuri.

La segretaria Usl Giacomini ha incontrato l’ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri. Si è parlato dell’importanza delle relazioni diplomatiche fra le due repubbliche, da sempre improntate alla massima collaborazione e amicizia. Durante l’incontro si è parlato dei temi più urgenti per il Titano, dalla gestione della pandemia all'arrivo dei vaccini, ma anche al miglioramento dei rapporti con l’Italia, il percorso di associazione con l’Unione europea, il lavoro di frontiera, la disoccupazione e la perdita di posti di lavoro, le difficoltà dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria in corso, per arrivare al tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale, strettamente connesse fra loro, in cui tutte le parti sociali, le istituzioni e la politica, sono doverosamente tenute ad impegnarsi.



Al termine della discussione si è definita la volontà di incentivare questi preziosi momenti di confronto, nel migliore interesse della nostra repubblica. Giacomini ingrazia l’ambasciatore Mercuri per la graditissima visita, per il contributo di idee e augura un buon lavoro per gli anni a venire.